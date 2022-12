Pelè: il ricordo del Cagliari Calcio con foto assieme a Riva

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 30 DIC – La foto di due grandi leggende

del calcio in un’amichevole giocata a Cagliari nel 1972: Pelè e

Gigi Riva che posano per i fotografi. Con questo scatto e un

messaggio di cordoglio, il Cagliari Calcio ha voluto dare

l’ultimo saluto al giocatore brasiliano, scomparso ieri.

“Il Cagliari Calcio si unisce al cordoglio per la scomparsa di

Pelé – si legge sui social ufficiali del club rossoblù – Tra i

più grandi ad aver mai calcato un campo di calcio, eroe di

intere generazioni. Addio O Rei, leggenda eterna”. (ANSA).



