Pellegrini ‘Mourinho è quello di cui Roma aveva bisogno’

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – “La cosa che mi piace di più di

Mourinho è che gli interessa solo una cosa: continuare a

lavorare per cercare di vincere”, lo ha detto Lorenzo Pellegrini

in un’intervista pubblicata sul sito della Roma dove fa un

bilancio del 2021. “Mourinho è esattamente quello di cui la

Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano

bisogno – ha continuato -. Penso che sia la persona perfetta al

momento giusto”. Poi torna sull’annuncio dello Special One a

maggio: “È stato un fulmine a ciel sereno: nessuno si aspettava

una notizia come questa. Quando si prende un allenatore del

genere si crea un entusiasmo che è quello che continuiamo a

percepire in tutte le partite all’Olimpico”. (ANSA).



