Penalista Bari imputato per tangenti a ex gip,sequestro beni

(ANSA) – BARI, 07 MAR – Beni del valore di 10,8 milioni di

euro, fra i quali prestigiosi immobili a Bari e disponibilita?

finanziarie, sono stati sottoposti a sequestro preventivo per

equivalente dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’ex

avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello per dichiarazione

infedele dell’Iva e delle imposte sui redditi dovute all’Erario

tra il 2014 e il 2019. Chiariello è imputato a Lecce con l’ex

gip del Tribunale di Bari per diversi episodi di presunte

corruzioni in atti giudiziari. Quando fu arrestato nell’ambito

di quella indagine, circa un anno fa, in casa del figlio

Alberto, coimputato a Lecce, furono trovati tre zaini contenenti

1,1 milioni di euro in contanti. La Procura di Bari aprì quindi

un’altra indagine fiscale sul penalista. Durante una

perquisizione nello studio legale è stata sequestrata

documentazione relativa a 239 fascicoli processuali a fronte di

compensi dichiarati al fisco per importi “largamente inferiori

rispetto a quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia”, ex

clienti dell’avvocato. (ANSA).



