Pennabilli. Capriolo inseguito dai lupi rimane incastrato tutta notte in un cancello: è in condizioni critiche

Capriolo inseguito dai lupi, resta incastrato in un cancello tutta la notte. Ora rischia la vita. Quando i vigili del fuoco di Novafeltria sono arrivati sul posto (in una frazione di Pennabilli), in seguito ad una segnalazione verso le 9 del mattino, hanno trovato l’animale spaventato e ferito e per riuscire a liberarlo è servita un’ora e mezzo di delicate manovre. L’animale è stato quindi traportato per le cure del caso, in condizioni critiche, presso il Centro veterinario sammarinese.

(foto generica e d’archivio)