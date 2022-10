Condividi l'articolo

Dramma sulla Sp258 Marecchiese dove, nel tardo pomeriggio di sabato, si è verificato un incidente mortale nel quale ha perso la vita un motociclista 58enne. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 all’altezza di Ponte Messa, nel territorio del comune di Pennabilli, quando per cause ancora in corso di accertamento il centauro è venuto a collisione con una vettura. Per lui nonostante i tentativi non c’è stato nulla da fare