Pensieri e riflessioni Sotto il vulcano

MELANIA G. MAZZUCCO (a cura di), SOTTO IL VULCANO. Idee/Narrazioni/Immaginari. Rivista trimestrale. Vol. 2: Metamorfosi (Feltrinelli, p.144, 16 euro).

Far scaturire idee e narrazioni nuove dalla tragedia della pandemia, partendo dalla solitudine e dalle incertezze a cui il virus ci ha costretti: è questa la scommessa di “Sotto il vulcano”, la rivista trimestrale edita da Feltrinelli e diretta da Marino Sinibaldi, il cui secondo numero, a cura di Melania G.Mazzucco, è disponibile dal 17 febbraio. La rivista, che con le parole vuole mostrare, documentare, raccontare e reimmaginare la realtà, si propone di raccogliere e dare voce in 10 numeri ai pensieri di importanti scrittori, filosofi, artisti e scienziati, italiani e stranieri. Il tema su cui gli autori sono chiamati confrontarsi in questo secondo numero è Metamorfosi. I contributi sono di diverso genere, e spaziano dai racconti ai reportage, dal memoir alle interviste, e poi poesie, pezzi giornalistici, graphic novel, riflessioni personali e analisi sociali. Tra le firme del secondo numero Andrea Bajani, Marco Balzano, Jonathan Bazzi, Alberto Cristofori, Pietro Del Soldà, Silvia Ferrara, Giorgio Fontana, Fumettibrutti, Ilaria Gaspari, Fabio Genovesi, Paolo Giordano, Laura Imai Messina, Vittorio Lingiardi, Valerio Magrelli, Francesca Mannocchi, Luca Molinari, Elvira Muj?i?, Marco Pellitteri, Katja Petrowskaja, Telmo Pievani, Carlo Rovelli, Beatrice Salvioni, Giorgia Serughetti, Walter Siti, Davide Toffolo, Vincenzo Trione, Nicla Vassallo, Enrique Vila-Matas, Ian Williams, Banana Yoshimoto.

