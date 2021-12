Condividi l'articolo

PENSIERO ANALOGICO\ESPERIENZE DIGITALI

Strategie per uno sviluppo efficace, nei bambini dai 3 ai 10 anni, in un mondo connesso.

Giovedì 9 dicembre 2021, ritornano le serate dedicate a genitori, insegnanti educator* di bambini e bambine da 3 a 10 anni, organizzate dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini.

L’appuntamento è con la tecnologia e i suoi numerosi risvolti nella crescita e nella quotidianità dei bambini.

Si tratta di un tema ampio su cui è molto importante riflettere e approfondire: come e se la tecnologia serve ad imparare meglio, o anche che tipo di sapere, competenze e modelli di apprendimento sviluppa e in tutto questo che ruolo gioca il genitore, l’adulto, e in che modo può avere un ruolo costruttivo ed efficace.

Il tema pone tanti interrogativi: la tecnologia limita la fantasia? Quali sono i rischi della rete? Il Parental Control che funzione ha? Cosa vuol dire educare alla tecnologia?

Quali regole e come applicarle all’on-line?

A nostra disposizione, per aiutarci a comprendere meglio e rispondere alle domande, il prof Elvis Mazzoni, docente di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, Università di Bologna.

Appuntamento dunque, on-line giovedì 9 dicembre ore 20.45 sulla piattaforma CiscoWebex a questo link: https://ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=m81c99ba4bfb9598c079a64a430f4aafb

e in diretta sulla pagina fb del Centro per le Famiglie:centrofamiglierimini

La serata è gratuita e senza necessità di iscrizione.

