Pensionato rimane ustionato da falciatrice nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 29 SET – Un uomo di 78 anni è rimasto

seriamente ustionato dalla falciatrice con la quale stava

tagliando l’erba del proprio giardino, che gli è finita addosso

dopo che si è sentito male. L’infortunio è avvenuto verso le

18.30 di ieri a Sesto Imolese, nel Bolognese. Dalla prima

ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti per gli accertamenti

necessari, l’anziano si sarebbe accasciato a terra per un malore

mentre stava lavorando, entrando a contatto con la falciatrice.

Grazie ai dispositivi di sicurezza, le lame si sono fermate ma

il motore molto caldo del macchinario gli ha provocato varie

bruciature. Soccorso da un vicino di casa e poi dal 118, l’uomo

è stato ricoverato all’ospedale di Imola in gravi condizioni.

(ANSA).



