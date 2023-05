Pensioni, Pnrr e Fisco: ecco il piano della Meloni

Condividi l'articolo

Durante il tavolo di confronto con le parti sociali per discutere delle riforme costituzionali, il premier Giorgia Meloni ha effettuato un passaggio anche sui fondi del Pnrr, che potranno essere utilizzati in parte per la ricostruzione dell’Emilia Romagna devastata dall’alluvione delle scorse settimane. Questo tema, infatti, come avrebbe spiegato spiegato il presidente del Consiglio durante la riunione, “ è collegato al Pnrr e alla messa in sicurezza dei territori, perché il Pnrr offre importanti risorse per la messa in sicurezza dei territori ed è un tema che va affrontato con molto pragmatismo e lucidità, sul quale dobbiamo mettere la testa in maniera assolutamente responsabile “.

L’orientamento del governo è chiaro e definito per il futuro di quest’area del Paese: non ricostruire così com’era ma progettare soluzione volte a migliorare il territorio per evitare che si verifichino nuovamente situazioni così distruttive e devastanti. “ Mi ha colpito molto il fatto che prima di partire per il G7 in Giappone avevamo appena nominato un Commissario per la siccità; siamo tornati e dobbiamo nominare quello per l’alluvione. Bisogna rafforzare gli strumenti, soprattutto quelli che consentono di essere pronti qualora l’imprevisto dovesse manifestarsi “, avrebbe detto ancora il premier, evidenziando che l’Italia intende prepararsi al meglio con il nuovo governo agli eventi di maggiore imprevedibilità climatica che si stanno moltiplicando in questo periodo storico.

“ Stiamo lavorando al RepowerEu e alla verifica sul Pnrr esistente, per fare un tagliando che tenga conto del mutato scenario della realtà di oggi. Il RepowerUe diventa l’occasione per fare insieme una valutazione su cosa nel Pnrr può essere ottimizzato e perfezionato “, avrebbe sottolineato il presidente del Consiglio, che ha chiesto pragmatismo a tutte le parti per intavolare una discussione che non sia ideologica.

Quindi, il premier Meloni ha concluso: “ Con i primi due Consigli dei ministri abbiamo dato un segnale molto chiaro, immediatamente. Adesso si apre il tema della ricostruzione e delle risorse che saranno necessarie a esito della ricognizione che il Governo e la Protezione civile stanno facendo con Regioni e Comuni interessati “. Il presidente del Consiglio si è già recato in diverse occasioni in Romagna per effettuare le ricognizioni sul territorio, anche con Ursula Von Der Leyen, per capire in che modo possa essere aiutata questa terra.

Ma il capitolo Pnrr con le parti sociali ha attraversato anche il tema della sanità, per la quale il premier ha ricordato che sono stati stanziati 15miliardi di euro. “ Richiede un approfondimento perché è una grande occasione per migliorare il nostro sistema sanitario con strumenti che ci consentano di migliorare il sistema e non immaginare cattedrali nel deserto. Su questo è importante che ci sia un’interlocuzione molto seria “, avrebbe avvisato Meloni, chiedendo la massima assunzione di responsabilità a tutti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte