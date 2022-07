Pentathlon: da domani Mondiali in Egitto, 12 azzurri in gara

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – L’Italia partecipa con dodici atleti,

e l’obiettivo di essere protagonisti dopo i buoni risultati

ottenuti in World Cup, ai Mondiali di pentathlon moderno, al via

domani ad Alessandria d’Egitto con la partecipazione di 43

nazioni.

La squadra azzurra è formata da Matteo Cicinelli, Alessandro

Colasanti, Giuseppe Mattia Parisi, Maria Lea Lopez, Elena

Micheli, Francesca Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice

Mercuri (Fiamme Oro) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) per la

gara

individuale. Per la staffetta femminile in gara Alice Rinaudo

(Fiamme Oro) e Ludovica Montecchia

(Aeronautica militare). A debuttare, domani, Roberto Micheli

(Fiamme Oro) e Stefano Frezza (Aeronautica militare) nella

staffetta maschile.

“Siamo giunti ad un’altra tappa importante per la Nazionale –

spiega il presidente della Federazione italiana pentathlon

moderno, Fabrizio Bittner – per verificare la condizione della

squadra in vista delle gare che nel 2023 cominceranno a

garantire i pass olimpici. Contiamo di consolidare il percorso

di crescita del gruppo e speriamo di ottenere risultati

importanti con chi è già riuscito a esprimersi ad alti livelli”.

Il programma della manifestazione, dopo la staffetta maschile di

domani, prevede la staffetta femminile lunedì 25, poi le gare

individuali con qualificazioni e semifinali. Le finali sono in

programma il 30 luglio, mentre il 31 la staffetta

mista chiuderà la competizione. (ANSA).



