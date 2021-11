Pentathlon: via l’equitazione, protesta atleti da tutto il mondo

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Oltre 650 atleti di pentathlon

moderno hanno chiesto le dimissioni del consiglio direttivo

dell’organo di governo internazionale dello sport (Uipm),

dichiarandosi “scioccati” dalla decisione di estromettere a

partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028 l’equitazione,

disciplina voluta da De Coubertin nel 1912, quando fondò questa

specialità “per mostrare l’atleta totale”. Lo riporta il sito ‘insidethegames’, elencando anche i nomi dei 667 firmatari della

lettera di protesta, tra cui i campioni di Tokyo 2020, i

britannici Joseph Choong e Kate French, la medaglia d’oro della

Repubblica Ceca a Londra 2012 David Svoboda, la medaglia di

bronzo a Sydney 2000 Kate Allenby della Gran Bretagna e il

campione del mondo nel 1990 a Lahti (Finlandia), l’azzurro

Gianluca Tiberti.

“Senza consultare i suoi atleti e le federazioni affiliate”,

il presidente dell’Uipm, Klaus Schormann, e il comitato

esecutivo – si legge nella lettera diffusa online – hanno “minato 109 anni di pentathlon moderno”, disciplina che

comprende anche corsa, tiro, nuoto e scherma. “Il Consiglio

afferma di rispondere alle pressioni del Comitato olimpico

internazionale. Siamo tutti consapevoli delle sfide che il

pentathlon moderno deve affrontare” ma “dobbiamo guardare sempre

al futuro e far andare avanti il nostro sport”. Per questo “le

azioni dell’attuale presidente e del comitato esecutivo mostrano

che abbiamo bisogno di un nuovo consiglio in grado di

pianificare gli interessi a lungo termine dello sport, difendere

i suoi atleti e proteggere il suo posto nei Giochi olimpici”.

L’Uipm ha annunciato giovedì scorso di aver aperto una

consultazione per trovare una disciplina sostituiva

dell’equitazione, che potrebbe essere il ciclismo. La decisione

è maturata anche dopo le scene riprese dalle telecamere alle

Olimpiadi di Tokyo 2020, quando l’allenatrice tedesca Kim

Raisner (poi squalificata) aveva colpito con dei pugni il

cavallo che stava disobbedendo agli ordini di Annika Schleu, una

delle favorite, impuntandosi e facendo sfumare il sogno di una

medaglia. Il cavallo è sconosciuto e viene assegnato agli atleti

appena venti minuti prima della gara, a volte troppo poco per

familiarizzare. (ANSA).



