Per Battiato, 11 tappe nel 2023 omaggio Cristicchi e Amara

Al via il 21 gennaio da Prato il tour invernale di Torneremo ancora – concerto mistico per Battiato, progetto di Simone Cristicchi e Amara. Partito il 19 giugno dal Teatro Romano di Verona, si spiega in una nota, il tour prosegue ora con 11 nuove date nel 2023. Si parte il 21 gennaio da Prato (Teatro politeama Pratese), per proseguire il 22 gennaio a Brescia (centro teatrale Bresciano); il 16 marzo a Latisana (Udine, teatro Odeon); il 17 marzo a Gemona del Friuli (Udine, teatro Sociale); 18 marzo a Cividale del Friuli (Udine, teatro Adelaide Ristori); il 19 marzo a Muggia (Trieste, teatro Giuseppe Verdi); il 5 aprile a Cattolica (Rimini, teatro della Regina); il 20 aprile a Bologna (teatro Duse); il 21 aprile a Genova (politeama Genovese); il 20 maggio a Milano (sala Verdi del conservatorio) e infine il 21 maggio a Senigallia (teatro La Fenice). Ispirato al repertorio mistico di Battiato, i due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire l’eredità di Battiato, in una nuova veste arrangiata da Valter Sivilotti. “È la libertà che ho sempre ammirato in Battiato”, spiega Simone Cristicchi. “Gli devo molto – aggiunge il cantante – devo molto alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l’arte come ‘missione’ per aiutare la crescita e l’evoluzione spirituale dei propri contemporanei. Battiato è un punto di non ritorno: c’è un prima e un dopo di lui, nessun altro. È stato l’unico cantore di un divino che non ha mai saputo di incensi e sagrestie. Con questo progetto sento l’emozione e il privilegio di interpretare insieme ad Amara il suo repertorio mistico, e immergermi ancora più profondamente in quei messaggi che valicano i confini del tempo”. (ANSA).



