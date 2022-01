Per frenare contagi chiudono mostre a Milano e Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 01 GEN – “Per rallentare l’avanzata della

variante Omicron chiuderemo dal 9 gennaio al 5 febbraio tutte le

mostre aperte a Bologna e Milano”. Lo annuncia l’amministratore

unico di Venice Exhibition, Mauro Rigoni. A chiudere

temporaneamente sono gli eventi espositivi “Real Bodies

Experience” e “Jurassic Experience”, allestiti rispettivamente a

Palazzo Pallavicini e allo spazio DumBo di Bologna, e la tappa

di “Scienzaland” allo Spazio Ventura di Milano.

“Non me la sento di barattare la salute per il profitto –

spiega Rigoni – nonostante le mostre stessero vivendo buone

performance di ingressi data la situazione congiunturale e

considerando che la chiusura sarà solo temporanea. Per me rimane

comunque difficile chiudere quando le mostre sono a pieno regime

avendo già attratto circa 90.000 visitatori in tre mesi, ma è un

momento storico in cui tutti dobbiamo fare il nostro dovere per

il bene della comunità”. (ANSA).



—

