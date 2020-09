Per Genoa Badelj, Melegoni e Goldaniga

(ANSA) – GENOVA, 14 SET – Genoa attivissimo sul mercato.

Il club di Enrico Preziosi che ieri ha ufficializzato Miha Zajc

trequartista sloveno già in campo nell’amichevole contro il

Parma, è ad un passo dal chiudere la trattativa per il

centrocampista croato Milan Badelj che lascerà la Lazio in via

definitiva per firmare un contratto triennale.

Inoltre è pronto a riaccogliere il difensore Edoardo

Goldaniga, già in rossoblù nell’ultima stagione, che arriva dal

Sassuolo sempre con la formula del prestito. In mattinata invece

visite mediche per il centrocampista del’Atalanta Filippo

Melegoni che arriva al Grifone in prestito biennale con obbligo

di riscatto.

Ma i rossoblù del Ds Faggiano non si fermano più e continuano

a lavorare anche per due giocatori della Roma: il difensore Juan

Jesus e l’esterno Rick Karsdorp oltre ad avere puntato

l’attaccante croato Marko Pjaca della Juventus. (ANSA).



