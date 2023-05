Per gli elettrodomestici la spesa è di oltre 600 euro (+14%)

Condividi l'articolo

Complessivamente, i 13 apparecchi elettrici più usati nelle case degli italiani determinano un costo, alle tariffe attuali, pari a 607,5 euro annui a famiglia, il 14% in più rispetto al 2021, quando per gli stessi elettrodomestici, e con i medesimi consumi, la spesa è stata di circa 533 euro. La stima è di Assoutenti.

L’elettrodomestico che consuma più energia è senza dubbio il condizionatore d’aria, che in casa assorbe in media 400 Kwh all’anno – spiega Assoutenti – Una spesa per rinfrescare gli ambienti che si aggira attorno ai 95 euro annui a famiglia (considerate le tariffe elettriche attuali e i consumi di una nucleo di 3 persone che vive in una casa di 100 mq), contro gli 83 euro dell’analogo periodo del 2021 (II trimestre).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte