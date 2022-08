Per i 100 anni di Riccione Simona Ventura a Show75

Condividi l'articolo

Dopo le interviste ad Aldo Drudi e Davide Cassani è l’ora di Simona Ventura il 21 agosto e di Paolo Cevoli il 24 agosto alle ore 21.00

Quattro grandi ospiti nazionali per i 100 anni di Riccione. Dopo le interviste di luglio ad Aldo Drudi e Davide Cassani è l’ora di Simona Ventura. Sarà infatti ospite di Show75 presso il Bagno 75 sul lungomare della Repubblica a Riccione alle ore 21.30 del 21 agosto. Una rassegna di cinque serate per parlare della città di ieri e di oggi, di come la località si è trasformata nel tempo diventando la Riccione che tutti conosciamo. Scartabelleremo i ricordi, raccontando la Perla Verde, e la nascita del turismo balneare in questa splendida località. Con Simona Ventura affronteremo il passato, fatto degli anni d’oro delle discoteche e di quella Riccione degli anni 90 che tutti noi amiamo ricordare. Un rassegna nata dall’idea della giornalista Margherita Barbieri e di Simona Silvagni tenace imprenditrice balneare, titolare del Bagno75 per celebrare il centenario della località. La rassegna è stata realizzata grazie al contributo di San Marino Outlet Experience ed è patrocinata dal Comune di Riccione. L’evento si concluderà poi il 31 agosto con racconti Vista Mare il reading dedicato a questo importante compleanno con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo.