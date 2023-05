Per il Pineto prima storica promozione in Serie C

Condividi l'articolo

(ANSA) – PINETO, 07 MAG – Dopo il miracolo, anni fa, del

Castel di Sangro di Gabriele Gravina, il ‘semimiracolo’ del

Pineto: grazie alla vittoria per 2-1 sulla Vastese, con reti di

Di Flippo e Forgione, il Pineto centra per la prima volta una

storica promozione in serie C di calcio. Il successo di oggi

infatti, in contemporanea con la sconfitta per 2-1 della Vigori

Senigallia sul campo del Montegiorgio, è valso al Pineto il

primo posto finale nel girone F della Serie D, e quindi il salto

di categoria.

Quattordicimila abitanti (e 1.500 allo stadio ‘Mariani-Pavone’), famosa per la spiaggia più bella d’Abruzzo

con la Riserva del Borsacchio, la squadra è stata guidata alla

promozione dal tecnico Daniele Amaolo, mentre il presidente è

Silvio Brocco, che fa parte della dirigenza di questo club da

ben 44 anni, ed è biologo, musicista (era il batterista del

gruppo Le Ombre) e soprattutto imprenditore di successo dopo

aver fondato, nel 1983, la Liofilchem, una società attiva nel

settore della microbiologia clinica ed industriale che ha una

sede anche negli Usa.

Ora il Pineto raggiunge tra i professionisti il Pescara, impegnato nei play off promozione: fin qui sono quindi due le

abruzzesi nella terza serie nazionale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte