(ANSA) – ROMA, 08 APR – Per il Sassuolo la vittoria al

Bentegodi sembrava sempre più vicina, invece nei minuti finali

del match è arrivata la beffa. In vantaggio con Harroui al 34′,

gli emiliani erano poi stati in grado di controllare la partita.

Ma all’84’ Ceccherini pareggiava con una bella ‘incornata’

sull’angolo di Ngonge. Al 95′, quindi in pieno recupero, la rete

di Gaich abile a sfruttare un errore del portiere avversario

Consigli. (ANSA).



