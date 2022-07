Per Ita a giugno il primo utile, ‘va meglio del previsto’

Condividi l'articolo

“Nel mese di giugno Ita Airways ha chiuso in utile e ha prodotto cassa”. Lo ha detto il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, a margine della conferenza stampa di Ita con l’Automobile Club Italia per la partnership con l’Autodromo di Monza.

“E’ un segnale per la squadra che abbiamo lavorato bene e intercettato questo ritorno del business” per cui “siamo riusciti a chiudere questo primo mese in utile e avendo volato solo 7 mesi non è proprio banale”, ha spiegato il presidente di Ita, sottolineando che Ebit e cashflow sono risultati “positivi” nonostante il caro carburante.

“Sul primo semestre quello che posso dire è che se non avessimo avuto l’impatto del carburante avremmo fatto sicuramente meglio delle perdite previste nel piano industriale. Andiamo meglio del previsto”, ha concluso Altavilla.



