Per la Street Rave Parade in centinaia in piazza a Torino

(ANSA) – TORINO, 22 APR – Centinaia di giovani hanno

partecipato oggi a Torino alla Street Rave Parade partita da

piazza Arbarello e finita in piazza Vittorio per protestare

contro il decreto anti-rave varato nel dicembre scorso dal

Governo Meloni.

“Una misura convertita in legge dal parlamento – spiegano i

promotori – che ci fa diventare gli ennesimi nemici pubblici,

degni di essere perseguiti, intercettati, repressi ed arrestati

con pene davvero esagerate, che vanno a colpire la nostra voglia

di aggregarci spontaneamente e di ballare lontani dai locali e

dal business del divertimento notturno. La nostra musica, la

nostra arte, le nostre performance non cercano

spettacolarizzazione e non vogliono nemmeno essere

commercializzate da un sistema che cerca di metterci a valore,

di venderci ad una legalità asservita al potere che non ci

rappresenta e non ci permette di esprimerci”.

“Siamo qui oggi in piazza, a Torino, come in altre città –

spiega un partecipante alla manifestazione – per ribadire il

nostro diritto ad occupare spazi abbandonati che mandiamo

avanti da anni, autogestendo le nostre situazioni in modo da

tutelare al meglio chi vi partecipa senza alcuna forma di

profitto. E per dire ancora una volta No a questo paradigma

repressivo senza precedenti alimentato da un’ideologia che

vorrebbe cancellare ciò che caratterizza la nostra natura, fatta

di incontri ed aggregazioni spontanee”. (ANSA).



