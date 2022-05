Per le previsioni del tempo 1 italiano su 3 ha più di un’app meteo sul proprio smartphone

Condividi l'articolo

Per quasi il 70% degli italiani guardare le previsioni meteorologiche è un’attività quotidiana. Il digitale ha rivoluzionato questa abitudine, tanto che 1 italiano su 3 utilizza più di un’applicazione meteo per confrontare o avere una maggiore sicurezza sulle previsioni di cui ha bisogno. È l’istantanea scattata da una ricerca Doxa-iLMeteo.it. Insomma, sapere che tempo farà è una necessità ormai essenziale, soprattutto nell’organizzazione dei weekend e delle vacanze.

Per ridurre l’incertezza e la variabilità, già da tempo i principali centri di ricerca ritengono utile eseguire previsioni multi-modello, incrociando diversi modelli fisico-matematici per generare una previsioni più attendibile rispetto a un approccio basato su un unico modello. Per questo, iLMeteo.it ha recentemente lanciato una nuova funzionalità gratuita, disponibile sia in app che sul sito chiamata “Confronto Previsioni” che paragona le previsioni di più modelli, sfruttando l’output dei principali centri meteorologici internazionali. L’utente può vedere poi i risultati in un’unica schermata.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte