Per l’eredità della vedova Gucci 2 patteggiano, 6 verso processo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 MAG – Ci sono sei richieste di rinvio a

giudizio e due patteggiamenti nell’inchiesta della Procura di

Milano sulla gestione dell’eredità della vedova

dell’imprenditore della moda Maurizio Gucci. Gli imputati sono

accusati di aver approfittato, in vari modi, dello stato di

infermità di Patrizia Reggiani (condannata a 26 anni per aver

fatto uccidere il marito), e ancor prima anche di sua madre

Silvana Barbieri.

All’origine, c’é la circonvenzione di incapace ipotizzata a

carico dell’avvocato Maurizio Enrico Carlo Giani, che nel 2018

avrebbe “approfittato delle fragilità fisiche e psichiche” della

Barbieri, 90enne, per indurla a nominarlo esecutore di un

testamento che fissava un lascito di quattro milioni, e che

incaricava Giani di costituire una Fondazione erede delle quote

della ‘Fernando e Silvana Reggiani srl’ (90 appartamenti e i

proventi dei relativi affitti) mentre il resto dei cespiti

improduttivi o gravati da debiti erano stati scissi e dirottati

nelle ‘Mauzia srl’ e ‘Soire srl’.

La ex compagna di cella della Reggiani, Loredana Canò,

l’avrebbe convinta che era necessario “fare la guerra alle

figlie” Allegra e Alessandra per poter gestire il vitalizio

ottenuto da Gucci. La donna si sarebbe installata a casa della

vedova di fatto gestendo i suoi rapporti con l’esterno. Sempre

la Canò avrebbe indotto la Reggiani a far subentrare come suo

amministratore di sostegno l’avvocato Daniele Pizzi, che avrebbe

poi autorizzato operazioni “non nell’interesse di Reggiani bensì

proprio e dei sodali”. Accusa respinta da Pizzi (pur avendo

scelto di aderire al patteggiamento proposto dai pm a due anni

con pena sospesa).

Il consulente finanziario Marco Chiesa sarebbe stato

suggerito da Canò e Pizzi alla Reggiani per la gestione delle

società: fu stipulata anche una polizza vita da 6,6 milioni con

beneficiari per un terzo Canò, per un terzo la compagna del

padre di Chiesa (Maria Angela Stimoli, che ha scelto di

patteggiare 10 mesi), e per un terzo il compagno di università e

testimone di nozze di Pizzi, Marco Riva.

Canò si vede infine imputare un furto di gioielli nel 2017 a

casa Reggiani. Tra le accuse di peculato 15.000 euro in contanti

provenienti dal canale tv Discovery+ per una intervista a

Reggiani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte