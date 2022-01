Per Mentana 55 ore di diretta con le sue #Maratone

Condividi l'articolo

Eccellenti risultati per La7 nella settimana della rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Da lunedì 24 a sabato 29 gennaio, – informa una nota – la Rete del Gruppo Cairo Communication ha fatto registrare, infatti, il 6,03% di share in prime time (20.30/22.30) risultando terza Rete dietro solo a Rai1 e Canale5, e con il 5,33% di share è risultata quarta Rete assoluta nella giornata (07.00 – 02.00) davanti a Rai2 (4,49%), Italia1 (4,21%) e Retequattro (3,73%).

I contatti medi nelle 24 ore sono stati 11,2 milioni e 22,8 milioni nell’arco dei 6 giorni. Ascolti superiori anche alle precedenti elezioni presidenziali del 2015, con un +31% in prime time e un + 46% nella giornata.

Nel complesso le #maratonamentana si sono attestate al 5,70% di share medio, con il 9,35% di share medio nella giornata di sabato 29 gennaio e 1,4milioni di telespettatori medi nella giornata di venerdì 28 gennaio. Eccellenti anche le performance di Lilli Gruber nell’access prime time con il suo Otto e Mezzo, che ha realizzato ascolti importanti con puntate all’8% e al 9% di share medio e oltre 2 milioni di telespettatori.

Un grande impegno produttivo – che ha coinvolto molti programmi della Rete (dal mattino con Ominbus, Coffee Break, L’aria che tira, fino al prime time con diMartedì di Giovanni Floris, Non è l’Arena di Massimo Giletti, Piazza Pulita di Corrado Formigli, In Onda week end condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo) che ha portato a un imponente numero di ore di diretta – ben 98 ore totali e quasi 16 ore al giorno – prima tra tutte le tv generaliste.

Tra queste, si segnalano le 12 #maratonementana condotte dal direttore del Tg Enrico Mentana che da solo ha fatto segnare il record di 55 ore di diretta (oltre 9 ore al giorno) con punte di oltre 11 ore.

In evidenza anche i dati digital: sono stati infatti 65 milioni i minuti totali di live streaming su La7.it, primo canale con 13,9 milioni di minuti visti nella giornata di sabato.

Sui social #Maratonamentana è stato per tutta la settimana nei 10 top trend topic, punto di riferimento per commentare l’elezione del Presidente della Repubblica.

Grande soddisfazione viene espressa dal Presidente Urbano Cairo: “La7 grazie alla sua grande squadra ha dato, come sempre, un contributo informativo illuminante in una settimana cruciale per il nostro Paese, che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Un impegno capillare che ha coinvolto tutti i programmi della Rete e soprattutto il Direttore del Tgla7 Enrico Mentana che, affiancato da tutti i suoi inviati , si è superato conducendo per una settimana intera la più lunga maratona di sempre, confermandosi l’impareggiabile anchorman che tutti gli italiani conoscono e apprezzano”.

