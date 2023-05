Per Snam ricavi trimestrali in crescita oltre 900 milioni

Condividi l'articolo

Snam ha chiuso i primi 3 mesi dell’anno con ricavi totali in crescita del 12,9% a 912 milioni, grazie principalmente agli effetti della realizzazione del piano investimenti e allo sviluppo delle attività legate all’efficienza energetica. Il margine operativo lordo (Mol) rettificato è cresciuto dell’1,5% a 597 milioni e il risultato netto rettificato è sceso del 7,4% a 301 milioni in assenza dei precedenti proventi straordinari e a seguito della crescita dei tassi d’interesse, che hanno controbilanciato l’aumento del Mol.

In rialzo del 4,7% gli investimenti totali a 313 milioni, legati per il 46% agli obiettivi di sostenibilità e per il 30% alla tassonomia europea.

“Nel primo trimestre del 2023 – ha commentato l’amministratore delegato Stefano Venier – abbiamo ottenuto solidi risultati anche a fronte di un contesto che permane volatile con tassi di interesse in crescita”. “Abbiamo incrementato il livello degli investimenti nel periodo – ha proseguito – anche per l’intensificarsi dei lavori nei cantieri in vista della messa in esercizio della nave ‘Fsru’ (rigassificatore galleggiante, ndr) Golar Tundra, dallo scorso 5 maggio in fase di ‘commissioning’ (produzione, ndr)”.

Venier ha poi sottolineato che “approcciamo il prossimo inverno con un sistema energetico molto più solido e resiliente grazie agli stoccaggi già pieni al 65% e agli interventi infrastrutturali per la sicurezza in corso”, mentre “la solida performance economico-finanziaria del primo trimestre ci consente di confermare i target a fine anno”.

