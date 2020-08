Per un anno picchia e minaccia la moglie, arrestato a Modena

(ANSA) – BOLOGNA, 27 AGO – Per quasi un anno ha minacciato e

picchiato la moglie, provocandole diverse fratture. Un

comportamento violento “per avere il totale controllo sulla

donna”, spiegano gli investigatori, che “ha generato nella

vittima un fondato pericolo per la sua incolumità”. Il

responsabile è un cittadino tunisino di 27 anni, residente a

Modena, che ieri è stato arrestato dalla squadra Mobile della

polizia in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del

Tribunale modenese. Le violenze, secondo il racconto della vittima e le

testimonianze di amici e vicini di casa, sarebbero cominciate

nel settembre del 2019. Un ‘incubo’ quotidiano, fatto di

sopraffazioni e minacce, anche con l’uso di un coltello. La

donna è stata più volte picchiata con calci e pugni, riportando

la frattura della tibia, un trauma toracico con frattura della

settima e ottava costola, la frattura di un dito del piede

destro e alla mano sinistra, tutte ferite refertate con prognosi

di 30 giorni.

Solo lo scorso luglio la vittima ha trovato il coraggio di

scappare e dopo essersi rifugiata a casa di una amica ha chiesto

aiuto alla polizia. Gli investigatori hanno così ricostruito

l’indole violenta del compagno, amplificata anche dall’abuso di

alcol. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di

Modena. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte