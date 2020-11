Per Variety Sophia Loren in lizza per l’Oscar

”La corsa per la migliore attrice è piena di veterane quest’anno, con interpreti del calibro di Meryl Streep, Michelle Pfeiffer ed Ellen Burstyn in lizza per le nomination agli Oscar. A far parte della lista c’è Sophia Loren, una delle attrici più prolifiche dell’età dell’oro di Hollywood, in “La vita davanti a sè” di Edoardo Ponti”. Parola di Variety che inserisce la nostra grande attrice nella lista delle aspiranti agli Oscar per il film diretto dal figlio che sarà su Netflix dal 13 novembre.

”L’attrice italiana – ricorda ancora Variety – premio Oscar ha ottenuto la sua statuetta d’oro per “La ciociara” nel 1962, che l’ha resa la prima attrice a vincere un Oscar per un film in lingua straniera. Ha ottenuto un’altra nomination nel 1965 per “Matrimonio all’italiana” e se riesce a ottenere una nomination per “La vita davanti a sè”, un nuovo record potrebbe emergere.

Nel 2021, segnerà 56 anni dalla sua ultima nomination e, se nominata, batterà il record attualmente detenuto da Henry Fonda come il divario più lungo tra prima ed ultima nomination. Fonda è stata nominata la prima volta nel 1941 per “Furore” e ha vinto l’Oscar nel 1982 per “Sul lago dorato”, segnando un gap di 41 anni”. (ANSA).



