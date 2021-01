PERCHE’ RICORDATE SOLO LA SHOAH? … DI GIANNI TOFFALI

Se il 27 gennaio è stata giustamente ricordata la shoah, è altrettanto doveroso non dimenticare gli altri genocidi del passato, “stranamente” scomparsi dalla memoria collettiva e dai testi di storia della scuola pubblica.

Se è vero che i morti hanno pari dignità, perché non istituire giornate in memoria del milione e mezzo di armeni scientemente eliminati dai turchi nel 1915;

dei dieci milioni di pellerossa massacrati dagli americani nel XIX secolo;

dei sette milioni di ucraini morti di fame in seguito alle carestie intenzionalmente provocate dal regime stalinista;

dei tre milioni di civili trucidati per vendetta dall’Armata Rossa in Prussia, Slesia e Pomerania;

dei duecentomila giapponesi bruciati vivi di Hiroshima e Nagasaki;

dei due milioni di vittime civili nell’occupazione sovietica dell’Afghanistan;

dei due milioni di cambogiani sterminati dai Khmer rossi;

dei massacri in Ruanda, Congo, Etiopia ed Africa centrale per motivi tribali e religiosi;

delle migliaia di teste mozzate dalla Rivoluzione Francese;

delle vendette partigiane perpetrate in Italia alla fine della seconda guerra mondiale;

dei cento milioni di morti causati dal comunismo;

delle migliaia di vittime musulmane dell’occupazione israeliana nei territori occupati e delle vittime dei bombardamenti della Nato in Bosnia, Iraq e Afghanistan?

La lista criminale potrebbe continuare all’infinito. Dal momento che sarebbe impraticabile istituire una giornata della memoria per ogni singolo evento, non sarebbe cosa buona e giusta abolire quelle ricorrenze di chiaro sapore politico ed ideologico come il 27 gennaio, il 10 febbraio ed il 25 aprile, e sostituirle con un’unica grande e solenne ricorrenza dedicata a tutti gli olocausti del mondo e della storia?

Gianni Toffali