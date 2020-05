Perde controllo auto e travolge due carabinieri, feriti

Due carabinieri sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un’auto guidata da un 80enne, che avrebbe perso il controllo della vettura per motivi ancora al vaglio della Polizia stradale. È accaduto ieri sera a due militari della stazione di Qattro Castella (Reggio Emilia), un appuntato di 38 anni e un carabiniere di 25 che stavano ultimando i rilievi di un incidente stradale sulla statale 63. Uno dei due ha riportato la frattura dell’anca, con 30 giorni di prognosi, mentre per il collega solo lievi contusioni.

Per motivi ancora da chiarire, l’auto condotta dall’anziano ha tamponato con violenza la vettura dei militari che si trovavano nella parte anteriore del mezzo per ultimare dei rilievi. Il mezzo militare al momento dell’incidente era fermo sulla statale con gli indicatori luminosi di direzione e i dispositivi luminosi fissi accesi. I due carabinieri sono stati soccorsi e trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia. Lievemente contuso l’80enne che si è recato in autonomia in ospedale.

