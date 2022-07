“Perderà la faccia”, “Bella giornata”. Le “profezie” di Renzi e Letta

Condividi l'articolo

Il Draghi Day è alle porte e nei partiti cresce la tensione per le comunicazioni del premier alle Camere. Si inizia alle 9.30 al Senato e poi si andrà avanti per tutta la giornata fino alle 19.30, quando dovrebbe essere comunicato l’esito. Il centrodestra di governo ha trascorso l’intero pomeriggio riunito a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, mentre Pd e M5s hanno lavorato nelle rispettive sedi ma il risultato, se non dovesse cambiare qualcosa nelle ultime ore, sarà una fiducia al buio che preoccupa tutti i partiti. Gli schieramenti hanno deciso di giocare a carte per lo più scoperte ma forse qualche spiraglio per il Draghi bis si è aperto nel corso della giornata, anche se le “profezie” non sembrano essere concordanti, in particolare quelle di Enrico Letta e di Matteo Renzi, che sembrano puntare a obiettivi diversi.

L’incontro del centrodestra con Mario Draghi è stato positivo, tanto da far commentare a Enrico Letta: “ Domani sarà una bella giornata “. Il segretario del Partito democratico è convinto che la crisi rientrerà e probabilmente spera in un coinvolgimento anche del M5s, che tuttavia dal centrodestra sembrano non gradire. La posizione di Lega e Forza Italia è netta su questo punto e forse il centrodestra di governo è stata la compagine che ha maggiormente messo in chiaro le sue aspettative. Matteo Renzi continua a a punzecchiare Giuseppe Conte, con il quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. Il leader di Italia viva si dice sicuro che Mario Draghi, alla fine, resterà ben saldo al timone della “nave” Italia e le eviterà di affondare, ma il M5s pagherà lo scotto dell’irresponsabilità dell’apertura di una crisi in questo devastante momento storico: “ Conte ha fatto una figuraccia cosmica “.

Non usa mezze misure Matteo Renzi per attaccare il suo avversario politico, che da un anno e mezzo, però, è anche uno degli alleati del governo, e poi rincara la dose: “ Domani potremo dire tutto bene quel che finisce bene, qualcuno perde la faccia ma l’Italia non perde il governo “. Renzi, poi, con una battuta, delinea il futuro politico dell’avvocato pugliese: “ Di Battista è in siberia, Conte sindaco di Volturara… È perfetto “. Il leader di Italia viva si lascia andare anche a un’altra “profezia” su come finirà domani il Draghi Day: “ I grillini non esistono più “.

