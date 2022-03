Perdita di gas, esplosione in appartamento a Trieste

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 18 MAR – Una esplosione di limitata potenza

si è verificata questa mattina in un appartamento al quinto e

ultimo piano dello stabile in via dei Giuliani 27, nel rione di

San Giacomo, causata probabilmente da una perdita di gas. La

deflagrazione è avvenuta poco dopo le 10.

Un uomo sarebbe rimasto lievemente ferito, lo scoppio ha

provocato il crollo di un muro divisorio all’interno

dell’abitazione. Forte spavento tra i condomini del palazzo. Sul

posto sono occorse forze dell’ordine, vigili del fuoco e

sanitari del 118. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte