Perisic torna all’Inter, il Bayern non lo riscatta

Ivan Perisic tornerà all’Inter, il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto. Lo annuncia il club bavarese in un comunicato. “Ivan si è comportato in modo molto professionale – dichiara nella nota il direttore sportivo Hasan Salihamidzic – è stato un membro importante della nostra squadra e ha contribuito a vincere il campionato tedesco, la Coppa DFB e la Champions League. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”. Elogi, anche nel salutarlo, dal tecnico Hansi Flick: “Vorrei ringraziare Ivan per le sue prestazioni e il contributo alla vittoria del triplete. Ci è piaciuto molto lavorare con lui. Soprattutto nell’ultimo turno di Champions League a Lisbona si è potuto vedere che qualità ha Ivan”. Ora Perisic tornerà nel club nerazzurro con cui ha un contratto fino al 2022

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte