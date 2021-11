Perquisizione Guardia di Finanza in sede Juventus

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 26 NOV – Perquisizioni della Guardia di

finanza sono in corso in locali di pertinenza della Juventus a

Torino e Milano. Le Fiamme Gialle stanno recuperando documenti

relativi alla compravendita di diritti alle prestazioni sportive

e alla formazione dei bilanci per gli anni 2019-21. E ci sono

sei indagati

nell’inchiesta della procura di Torino che ha fatto scattare le

perquisizioni della guardia di finanza nelle sedi della Juventus

di Torino e Milano. Secondo quanto si apprende sono il

presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’ex

responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici. Tra gli

indagati, sempre secondo quanto si apprende, ci sono anche

l’attuale Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato,

l’ex Chief Corporate & Financial Officer, Stefano Bertola e l’ex

dirigente finanziario Marco Re. Il reato ipotizzato sarebbe

quello del falso in bilancio. (ANSA).



