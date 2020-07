Perseguita la moglie che vuole separarsi, arrestato

(ANSA) – BOLOGNA, 20 LUG – Un uomo di 55 anni è stato

arrestato per maltrattamenti in famiglia dai Carabinieri di

Budrio, nel Bolognese. E’ accusato di avere ripetutamente

aggredito e picchiato la moglie, di cui non accetta la volontà

di porre fine al matrimonio. A chiamare il 112 è stata ieri

pomeriggio la figlia della coppia, che ha chiesto aiuto perché

la madre era in pericolo.

La donna si era rifugiata a casa sua per sfuggire al marito

che la stava cercando per aggredirla e ‘vendicarsi’ dopo che lei

lo aveva denunciato. Soltanto la sera precedente, dopo

l’ennesima lite, aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri,

decisa a separarsi dopo 10 anni di umiliazioni e percosse.

L’uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è stato

bloccato dai militari davanti al portone di casa, mentre stava

tentando di entrare. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte