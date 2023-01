Perturbazione in arrivo sull’Italia da domani

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 GEN – E’ atteso da domenica 8 gennaio

l’arrivo di una perturbazione che, da Nord, attraverserà gran

parte della penisola, portando piogge; previste anche nevicate

sulle Alpi e sugli Appennini. Lo indica il sito iLMeteo.it. A

portare il maltempo è una corrente di aria fredda di origine

artica, spinta da forti venti e le prime avvisaglie del

peggioramento si attendono già sabato 7 con piogge, anche

moderate, su Liguria ei piovaschi su Piemonte, Lombardia e alta

Toscana.

Domenica 8 gennaio si prevedono precipitazioni via via

più diffuse e consistenti a partire da Nordovest verso Nordest.

Al Centro la perturbazione si farà sentire nelle regioni

tirreniche e in Umbria, con precipitazioni consistenti nella

serata e durante la notte. Sulle Alpi tornerà a nevicare a

partire da quote di 700-900 metri e localmente a quote più basse

a ridosso dei confini. Si prevedono venti forti, con raffiche

fino a 80 chilometri orari, e mari mossi o molto mossi.

Lunedì in arrivo piogge intense versante tirrenico, su

Lazio, Campania e Calabria tirrenica settentrionale. Prevista la

neve sugli Appennini, a partire dai 1400 metri. A Nord e sulla

costa adriatica centrale è invece atteso un miglioramento.

Martedì si annuncia come una giornata soleggiata ovunque.

Le temperature “non subiranno sostanziali variazioni in entrambi

i valori, se non alcune diminuzioni fisiologiche in presenza di

precipitazioni. Per il freddo invernale – osserva il meteorologo

Mattia Gussoni,- ci sarà da aspettare ancora parecchio”.

Nel dettaglio:

Sabato 7: a Nord: piogge a ovest e asciutto altrove; al Centro

piovaschi su alta Toscana e coste laziali, a Sud asciutto, ma

con cielo nuvoloso;

Domenica 8: a Nord piogge diffuse con neve sulle Alpi al Centro

qualche pioggia sui settori tirrenici, a Sud piovaschi in

Campania;

Lunedì 9: a Nord ultime piogge a Est e poche nubi altrove, al

Centro intenso maltempo su Toscana, Lazio, Umbria e ovest

Sardegna, a Sud forte maltempo su Campania e alta Calabria,

piogge in Basilicata e Puglia. (ANSA).



