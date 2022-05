Perugia-Monza, Galliani e Paolo Berlusconi al Curi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 06 MAG – Tribuna d’onore dello stadio Curi

particolarmente affollata in occasione dell’ultimo turno di

serie B tra Perugia e Monza. Con i padroni di casa alla ricerca

dei play off promozione e i lombardi che puntano al passaggio

diretto in A.

Sugli spalti il presidente del Monza Paolo Berlusconi,

l’amministratore delegato Adriano Galliani e l’ad di Fininvest

Danilo Pellegrino. Con loro il sindaco Perugia Andrea Romizi.

Vana invece l’attesa per Silvio Berlusconi, a lungo dato in

arrivo anche lui al Curi ed invece non presente sugli spalti.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte