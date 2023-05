Perugia spera ancora nella B, decide ultima giornata

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 13 MAG – Si definirà il 19 maggio,

nell’ultima giornata di Serie B, il futuro del Perugia reduce

dalla sconfitta per 3-2 a Venezia e ora a forte rischio

retrocessione in Lega pro.

Quasi salva invece la Ternana alla quale manca comunque ancora

la matematica.

Riguardo al Perugia allo stadio Penzo i biancorossi, sotto di

tre gol, hanno provato a riaprire la partita nel secondo tempo

con Luperini e Casasola, a segno dal dischetto. Alla fine l’ha

spuntata la squadra di Vanoli, salita a 49 punti e in zona

playoff. Altra situazione quella del Perugia, terzultimo con 36

punti. I grifoni precedono le già retrocesse in Lega Pro

Benevento e Spal (35 punti). Per centrare i play out e puntare

alla permanenza in B, i biancorossi dovranno battere al Curi

nell’ultimo turno il Benevento, sperando in una vittoria del

Palermo (oggi sconfitto 2-1 a Cagliari) che affronterà in casa

il Brescia. La squadra lombarda precede in classifica il Perugia

con 39 punti.

La Ternana reduce dalla sconfitta per 1-3 a Como ha invece 43

punti e se la vedrà nell’ultima di campionato con il Frosinone

già promosso. Teoricamente a trascinare ai play out i rossoverdi

potrebbe essere il Cosenza staccato di tre lunghezze ma con meno

otto di differenza reti. Parametro quest’ultimo determinante in

caso di arrivo a pari merito visto che le due squadre hanno lo

stesso numero di punti negli scontri diretti. (ANSA).



