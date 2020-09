Pescara: Sebastiani, ‘arriva Riccardi dalla Roma’

(ANSA) – ROMA, 03 SET – C’è un altro indizio, dopo le voci su

Suarez alla Juventus, che può far pensare che stia sfumando la

trattativa che porterebbe Dzeko in bianconero, Milik alla Roma e

alcuni giocatori giallorossi al Napoli. Infatti il, giovane

Alessio Riccardi, che avrebbe dovuto essere parte della

contropartita tecnica per il club del presidente Aurelio De

Laurentiis, non si trasferisce non più alla corte di Rino

Gattuso, ma al Pescara. Lo ha detto il presidente della società

abruzzese, Daniele Sebastiani, intervenendo ai microfoni

dell’emittente CalcioNapoli24 TV. “Ho un accordo con la Roma per

Riccardi – ha detto il presidente del Pescara -. Abbiamo già

stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima

settimana il ragazzo sarà a Pescara. L’obiettivo è quello di

fare un grande campionato”. Altri due giovani interessanti

potrebbero arrivare proprio dal Napoli: ” Tutino e Palmieri?

Ieri sono stato a Castel di Sangro – ha rivelato Sebastiani -, e

ho parlato con De Laurentiis per qualche ragazzo. Intanto ci

sarà un’amichevole con il Napoli: nasce dal fatto che loro

avevano il bisogno di fare un match impegnativo prima del

campionato. Ci è stato chiesto e abbiamo subito accettato”.

(ANSA).



—

