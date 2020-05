Per pesca di frodo nelle acque interne della Piallassa della Baiona nel comune di Ravenna, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini ha denunciato 8 persone in due distinte operazioni di controllo. In un caso la barca è stata sequestrata così come gli attrezzi da pesca, e per i quattro pescatori è scattata la denuncia.