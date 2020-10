Pescherecci: vescovo Mazara Vallo, 18 vite non hanno prezzo

(ANSA) – PALERMO, 24 OTT – Da un lato l’appello al governo a

far presto, dall’altro vicinanza solidale alle famiglie. Così

ieri sera il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico

Mogavero alla veglia di preghiera per i 18 marittimi che si

trovano rinchiusi nella prigione di El Kuefia da più di 50

giorni. “Non si può perdere di vista che 18 vite umane non hanno

prezzo – ha detto Mogavero – qualunque soluzione, anche basata

su un onorevole compromesso, deve essere ricercata, bruciando i

tempi, divenuti ormai troppo lunghi e gravosi per tutti: per i

prigionieri e per chi ne attende la desiderata liberazione”.

Nella parrocchia San Lorenzo di Mazara piena di familiari e

fedeli, Mogavero ha detto che il solo sforzo del governo “non

basta”. Ai familiari «”e sole parole di conforto non bastano e

la stessa vicinanza dimostrata a loro in più modi e in più

circostanze hanno un significativo valore simbolico, ma non

alleggeriscono la pesantezza della loro pena e non risanano le

ferite del cuore”. Alla veglia ha partecipato anche l’Imam della

moschea cittadina, Ahmed Tharwa. Tra i marittimi sequestrati ci

sono anche 6 tunisini e 2 senegalesi. “Siamo in un momento di

angoscia – ha detto l’Imam – siamo tutti una famiglia e

preghiamo per l’unico Dio per la liberazione dei nostri

fratelli”. (ANSA).



—

