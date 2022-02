Peschereccio spagnolo affonda in Canada, 4 morti e 15 dispersi

Condividi l'articolo

Sono almeno quattro i morti e 15 i dispersi nel naufragio di un peschereccio spagnolo al largo dell’isola canadese di Terranova: lo rendono noto le agenzie di stampa Afp, Efe ed Europa Press citando autorità del Paese iberico.

“Arrivano cattive notizie dall’altra parte dell’Atlantico, è stato reso noto che ci sono morti e dispersi”, ha scritto su Twitter la vicepremier Yolanda Díaz. Tre persone sono state tratte in salvo vive, ha reso noto il governo spagnolo.

La vice-delegata del governo in Galizia, regione d’origine di diversi dei marinai coinvolti nel naufragio, aveva spiegato in precedenza a media iberici che due scialuppe del peschereccio erano state trovate vuote, mentre su una terza c’erano tre sopravvissuti.

In mattinata sono rimaste attive ricerche di una quarta scialuppa.

