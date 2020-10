Pesi: domani l’Assemblea Fipe, l’ultimo mandato per Urso

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Domani, domenica 11 ottobre, si terrà

a Roma la X Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva delle

Associazioni e delle Società Sportive affiliate alla Fipe per il

rinnovo della carica di Presidente Federale, del Consiglio

Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,

per il Quadriennio 2021-2024. Il Presidente Antonio Urso si

presenterà per il suo ultimo mandato: in carica dal 2005, Urso

ha accompagnato la Federazione Pesistica per 16 anni, dandogli

un nuovo volto.

“Come in tutte le aziende – afferma Urso – al di là delle

intenzioni contano i risultati e i numeri, perché sono quelli

che rimangono e scrivono le storie. Dal 2005 ad oggi in Fipe non

c’è un dato che non sia cresciuto in modo esponenziale, oltre le

nostre più rosee aspettative. Per prima cosa guardiamo i

risultati in campo internazionale, con 446 medaglie conquistate,

titoli europei, mondiali, a livello giovanile e paralimpico.

Oppure penso al settore della formazione, il nostro core

business insieme alla pesistica olimpica, dove i 173.000 mila

euro di ricavi del 2005 sono aumentati del 630%. A dir la verità

c’è un numero che è diminuito ed è, in proporzione, il costo

della nostra organizzazione interna, della nostra segreteria,

tra le migliori in assoluto di tutto il panorama delle

Federazioni”.

Parlando dei prossimi 4 anni, Urso non nasconde anche delle

perplessità: “Purtroppo, l’incertezza della politica non ci

consente di fare programmi a lungo termine, ma possiamo comunque

dire che affronteremo il 2021 grazie alle nostre virtù interne,

con una segreteria eccellente, uno staff tecnico preparato ed

efficace, un gruppo selezionato di atleti che stiamo crescendo e

il desiderio di investire le nostre risorse economiche sui

giovani. Noi – conclude il presidente della Fipe – siamo

preparati e sicuri di ciò che siamo e i nostri obiettivi restano

chiari: l’olimpismo e il paralimpismo, la selezione dei giovani

la loro crescita umana e sportiva, la formazione continua dei

quadri tecnici e dirigenziali e la possibilità di condividere

l’esperienza della pesistica come strumento di lavoro per altre

discipline sportive”. (ANSA).



—

