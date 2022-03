Pesi: ecco Sthenathlon, ‘i Giochi della forza” in scena a Roma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Grande spettacolo al PalaPellicone di

Ostia (Roma) per le finali di Sthenathlon, la nuova disciplina

coniata dalla Federazione Italiana Pesistica, che ha visto

trionfare la forza in ogni sua sfaccettatura. Tradotto

letteralmente, i ‘Giochi della Forza’ che si stanno rivelando

una grande sorpresa nel panorama sportivo italiano, avendo

portato il fitness funzionale agonistico da metodologia di

allenamento a sport vero e proprio, spettacolarizzandolo.

Uno show di musica, luci ma soprattutto di grande sport: alzate,

bike, vogatori, thruster, pull up, atleti di tutte le classi

d’età con tanta voglia di tornare a gareggiare e di condividere

emozioni dopo due anni di pandemia. Nato infatti nel 2020, il

Progetto Sthenathlon, ha rappresentato un gancio importante per

uscire, anche solo virtualmente, dalle quattro mura e guardare

oltre.

Sei le prove, dette Titani, affrontate in Finale, sei diversi ‘work out’ per dirla in gergo agonistico: qualcuno basato sulla

forza, qualcuno sulla resistenza, sui quali si sono confrontati

gli atleti, che sono riusciti ad ottenere il pass durante le

tappe intermedie. Un Circuito lungo un anno, durante il quale

qualche Titano è stato affrontato dal vivo, qualcuno in forma

virtuale, con le prove on line, dalle quali sono usciti i

migliori 80 Sthenathleti. E alla fine di una due giorni ricca di

emozioni sono stati incoronati i primi campioni e le prime

campionesse Sthenathlon. Testimonial dell’evento la vice

campionessa olimpica di Tokyo 2020, Giorgia Bordignon. “È andata

benissimo – ha detto Antonio Urso, presidente Fipe – lo spettacolo è straordinario; questa è una sfida che la FIPE

ha voluto accettare per provare a vedere l’allenamento con i

sovraccarichi sotto un altro punto di vista, per creare un

movimento nazionale e, perché no, un giorno anche internazionale

e tentare di creare un movimento culturale intorno a una nuova

disciplina, lo Sthenathlon che mi sembra di grandissimo appeal.

Sthenathlon è nato in un momento delicato per lo sport e per

l’Italia intera, facendo da traino per una buona fetta di

sportivi, un unicum nel panorama agonistico”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte