Pesi: mea culpa Iwf sul doping dopo squalifica Rahimov

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – A seguito della squalifica dell’oro

di Rio 2016, il kazako Nijat Rahimov, l’IWF ha diramato un

comunicato sottolineando il suo impegno nella lotta al doping,

ammettendo gli errori commessi in passato. “Una dichiarazione

apprezzabile – dice il Presidente Fipe, Antonio Urso – spero

seguano anche dei fatti concreti. Spero che l’anima della

pesistica possa risanarsi. Quel che è certo è che non è un caso

se da quando si è fatta pulizia l’Italia abbia fatto grandi

risultati”.

La Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi (IWF) prende

una posizione netta nella lotta al doping a seguito della

squalifica dell’atleta kazako Nijat Rahimov, oro nella categoria

77 kg a Rio 2016. Per la prima volta nella sua storia l’IWF

ammette gli errori commessi in passato, rilanciandosi però con

l’assenza di casi di positività ai Giochi di Tokyo 2020.

“Sebbene in passato siano stati commessi errori, cosa che l’IWF

riconosce, sono state adottate misure forti e decisive affinché

la situazione nel sollevamento pesi migliori” scrive in un

comunicato, citando direttamente le parole del Presidente ad

Interim, Michael Irani: “Purtroppo, in passato, avevamo una

cultura del doping. Il comitato esecutivo dell’IWF riconosce

questo problema e negli ultimi tre anni ha deciso di investire

milioni di dollari nei test antidoping e nello sviluppo di uno

sport pulito, per garantire il rinnovamento del sollevamento

pesi. Non accettiamo alcuna forma di doping nella nostra

disciplina e stiamo facendo tutto il possibile per cacciare

coloro che ne fanno uso”. (ANSA).



