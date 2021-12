Pesi:Mondiali Para Powerlifting;nuovo record Europeo Telesca

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Donato Telesca firma il nuovo Record

Europeo. L’azzurro impegnato ai Mondiali di Para Powerlifting a

Tbilisi, in Georgia, migliora il precedente record da lui stesso

firmato il 21 giugno alla Coppa del Mondo di Dubai, sollevando

199 kg in seconda prova. Tentati, ma senza buon esito, i 202 in

terza prova. Telesca chiude il suo Mondiale al quinto posto,

dietro ai ‘mostri sacri’ della Pesistica Paralimpica

Internazionale che però sono sempre più vicini. “Sono stanco

ma soddisfatto – dice a fine gara Donato, guidato come sempre

dal suo D.T. Sandro Boraschi – so che quel qualcosa in più c’è e

sono certo che molto presto metter il 2 davanti ai miei

risultati”. Un risultato importante per la pesistica azzurra e

per il movimento paralimpico, che arriva proprio nella giornata

della disabilità. Non solo.

Questa data, il 3 dicembre, continua ad essere foriera di

accadimenti importanti per Donato Telesca. Lo stesso giorno di

20 anni fa accadde infatti l’incidente domestico che gli cambiò

la vita; ma il 3 dicembre del 2019 arrivò per lui il riscatto,

con l’esposizione sulla Piazza del Campidoglio a Roma della sua

gigantografia, la foto artistica scattatagli dal maestro

Oliviero Toscani in occasione del progetto fotografico ‘Naked –

La disabilità senza aggettivi’; e ancora, il 3 dicembre di 4

anni fa, il 2017, arrivò per lui la vittoria del primo Mondiale

Juniores a Città del Messico. ‘Mi tatuerò questa data” chiosa

Donato (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte