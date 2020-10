Pesi:Urso si dimette dal Consiglio Iwf ‘folle e distruttivo’

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Arriva in tarda serata di ieri la

drastica decisione di Antonio Urso, presidente Italiano ed

Europeo di Pesistica, che si dimette ‘con effetto immediato e

irrevocabile’ dal Consiglio Mondiale della Federazione

Internazionale di Weightlifting. La scelta arriva in seguito

alle “scellerate” scelte dell’Executive Board dell’IWF, ancora

allo sbando dopo l’esclusione dell’ex Presidente Tamas Ajan,

dimessosi dopo la messa in onda del documentario ‘Secret Doping.

Lord of the Lifters’ del canale tv pubblico tedesco Ard, che

aveva svelato le corruzioni, le sottrazioni economiche, le

complicità e i controlli sul doping, dell’ex padre-padrone della

pesistica mondiale. A questo era seguito il Rapporto McLaren,

in gran parte basato sulle testimonianze e i dati riportati da

Urso, che aveva svelato ufficialmente i misfatti di Ajan, della

sua leadership autoritaria nell’IWF, dove è stato segretario

generale e poi presidente per 44 anni.

Solo negli ultimi tre giorni l’IWF ha avuto tre diversi leader

(Ursula Papandrea, Intarat Yodbangtoey – durato solo 48 ore – e

ora il britannico Mike Irani), e ha affrontato severe critiche

da parte del Comitato Olimpico Internazionale, il cui Presidente

Back una settimana fa ha messo in forse la presenza della

Pesistica ai Giochi già a partire da Parigi 2024. Non solo: il

Consiglio IWF è stato etichettato come “corrotto” dal presidente

della sua stessa Commissione Atleti e ora ha perso uno dei suoi

membri più rispettati, Antonio Urso.

“Il motivo di questa scelta – scrive Urso nella mail inviata a

tutti i membri dell’Executive Board – deriva dal fatto che non

condivido più la linea politica di questo Consiglio, che mi

sembra folle e distruttiva verso il futuro della Pesistica

mondiale”. Una scelta sicuramente forte quella di Urso che in

questo modo intende dare un segnale al CIO, dal quale da tempo

invoca una decisione forte per far sopravvivere la disciplina.

“Ci ho riflettuto a lungo – afferma Urso – e questa era l’unica

carta che avevo a disposizione per sensibilizzare il Comitato

Olimpico Internazionale. Si sono raggiunti livelli ignobili”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte