Pessina e Calabria, prima convocazione in Nazionale

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – La Nazionale azzurra di calcio chiude

questo drammatico 2020 con un’amichevole e con le ultime due

sfide di Nations League. L’Italia è attesa dal match contro

l’Estonia mercoledì 11 novembre allo stadio Artemio Franchi di

Firenze, ma anche dalle sfide del torneo dell’Uefa contro

Polonia e Bosnia, domenica 15 novembre allo stadio Città del

Tricolore di Reggio Emilia e mercoledì 18 allo stadio Grbavica

di Sarajevo. Il ct Roberto Mancini, che è stato fermato dalla

posività al Covid, ha convocato 41 calciatori: prima chiamata

per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il

difensore del Milan, Davide Calabria, con quest’ultimo che aveva

partecipato a uno stage nell’aprile 2017. Torna a vestire la

maglia della Nazionale quattro anni e mezzo dopo l’ultima

convocazione il centrocampista del Bologna, Roberto Soriano.

Ritrovano la Nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e

Pietro Pellegri, convocato per la prima e unica volta nel

settembre 2018.

I calciatori di sei club (Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma

e Sassuolo) sono in isolamento fiduciario per via della

positività al Covid di alcuni elementi del gruppo squadra e

risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi

concordati con le autorità sanitarie competenti. (ANSA).



