Peste suina: a Roma altri 3 casi, in arrivo nuove ordinanze

Altri tre casi di peste suina a Roma e altre ordinanze per rimodulare al zona infetta e prendere nuovi provvedimenti. “Nella giornata di oggi è attesa l’ordinanza che rimodula i confini della zona infetta a seguito della conferma di tre ulteriori casi di positività dei cinghiali a ridosso della zona infetta -spiega l’assessore all’ambiente del Comune Sabrina Alfonsi- Nelle stesse ore è attesa l’ordinanza del commissario straordinario. Oggi pomeriggio alle 17:30 è prevista una riunione in prefettura”.

Una cabina di regia Inter-istituzionale che entro entro 30 giorni definirà le modalità per gli abbattimenti selettivi. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa alla fine della riunione in prefettura a Roma per studiare le misure contro la peste suina. “Oggi verrà firmata l’ordinanza per i confini nella zona infetta. Con un successivo atto istituiremo una cabina di regia per la gestione della peste suina nel Lazio e a Roma coordinata dal prefetto. Il depopolamento inizierà non appena verrà istituita la cabina di regia”, ha aggiunto Costa. Il piano per gli abbattimenti, è stato precisato, “arriverà in 30 giorni”.

