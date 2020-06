Petizione impiegati Google, stop vendita prodotti a polizia

Oltre 1.600 impiegati di Google hanno firmato una petizione indirizzata al Ceo, Sundar Pichai, per chiedere che la compagnia smetta di vendere tecnologia alle forze di polizia statunitensi. Lo riferisce la stampa Usa.

“Il retaggio razzista della polizia negli Stati Uniti risale alle sue radici, quando le forze di polizia sono emerse per proteggere la ricchezza ottenuta dalla schiavitù e dal genocidio”, si legge nella lettera.

“Abbiamo una lunga strada da percorrere per affrontare la piena eredità del razzismo ma, per cominciare, non dovremmo trarre profitto dalla polizia razzista”, proseguono gli impiegati di Google, che chiedono a Pichai di “smettere di rendere disponibile la nostra tecnologia alle forze di polizia”.





