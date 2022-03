Condividi l'articolo

Il petrolio chiude con una brusca frenata a New York, dove le quotazioni scendono del 12,30% a 108,49 dollari al barile.

Netto calo anche per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il prezzo per MWh è sceso del 27,35% a 155,88 euro, mentre a Londra il calo è stato pari al 26,96% a 373,8 penny per unità termica (Mmbtu).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte