Nuovo brusco calo del greggio a seguito della nuova variante sudafricana del coronavirus. Il prezzo del barile torna infatti ai livelli dello scorso luglio azzerando il rally dell’autunno. In Texas il Wti è sceso fino a 74,56 dollari, per assestarsi poi intorno a 75,03 dollari (-4,26%). In calo anche il Brent, che lascia sul campo oltre il 3,8% a 79 dollari al barile.



